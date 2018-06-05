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Суд арестовал голландские активы "Газпрома" по иску "Нафтогаза"


Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил ходатайство НАК "Нафтогаз Украины" об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих организаций. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе украинской компании.

"Нафтогаз" отмечает, что ходатайства были поданы для обеспечения его права на получение от "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года.

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями", - говорится в пресс-релизе "Нафтогаза". При этом украинская компания отмечает, что это "никак не повлияет на арест".

 

 




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