Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил ходатайство НАК "Нафтогаз Украины" об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих организаций. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе украинской компании.

"Нафтогаз" отмечает, что ходатайства были поданы для обеспечения его права на получение от "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года.

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями", - говорится в пресс-релизе "Нафтогаза". При этом украинская компания отмечает, что это "никак не повлияет на арест".