Билл Клинтон выпустил приключенческий роман о кибератаке на США

Билл Клинтон в соавторстве со знаменитым писателем Джеймсом Паттерсоном выпустил политический роман, события которого развиваются во времена его пребывания в Белом доме, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Роман озаглавлен President is Missing ("Президент пропал"), и по нему уже снимают сериал.

Это первый случай, когда бывший президент США становится автором остросюжетного романа.

"Я обожаю триллеры, - сказал экс-президент США в интервью Би-би-си. - Я читаю их в огромном количестве. Вот только что закончил третью книгу в трилогии "Красный воробей" [Джейсона Мэттьюса]".

Он также сказал, что он фанат Паттерсона и проглотил залпом все его 25 книг о психологе-детективе Алексе Кроссе.

Сюжет разворачивается вокруг кибератаки на США, которая угрожает всему миру. Ее должен предотвратить главный герой - вымышленный президент Джонатан Линкольн Данкен. По мере того как развиваются события, и времени остается все меньше, главный герой исчезает.

Роман "Президент пропал" также появится в виде сериала, крупная кабельная сеть Showtime приобрела права на экранизацию и уже приступила к съемке эпизодов. Сериал выйдет в следующем году.

Билл Клинтон уже выпустил четыре книги, одна из них, "Моя жизнь", стала бестселлером.

"Президент пропал" - его первая художественная книга.