Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Ереван

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 13 июня посетят Армению. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. По словам Т.Балаяна, запланированы встречи с руководством республики, график встреч уточняется, о содержании встреч будет сообщено дополнительно.

По поводу нового содержания предложений по карабахскому урегулированию пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал, что ему об этом ничего не известно.

«Есть предложения со стороны сопредседателей, основные положения которых закреплены в 5 известных заявлениях, на основе 3 международных принципов. На данный момент я ничего не могу сообщить о новых подходах по данному вопросу»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

15-го мая состоялась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика с министром ИД Азербайджана Мамедьяровым. Они выразили надежду встретиться в июне с руководством Армении.