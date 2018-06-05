Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Ереван
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 13 июня посетят Армению. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. По словам Т.Балаяна, запланированы встречи с руководством республики, график встреч уточняется, о содержании встреч будет сообщено дополнительно.
По поводу нового содержания предложений по карабахскому урегулированию пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал, что ему об этом ничего не известно.
«Есть предложения со стороны сопредседателей, основные положения которых закреплены в 5 известных заявлениях, на основе 3 международных принципов. На данный момент я ничего не могу сообщить о новых подходах по данному вопросу»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.15-го мая состоялась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика с министром ИД Азербайджана Мамедьяровым. Они выразили надежду встретиться в июне с руководством Армении.
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