Welt: канцлер Австрии выступил за сокращение расходов ЕС

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц считает необходимым сократить расходы на институты Европейского союза (ЕС). Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник немецкая газета Die Welt.

"Я полагаю, что если мы хотим добиться экономии в Европе, Брюссель должен показать хороший пример и сократить свои административные расходы", - приводит издание слова канцлера, чья страна с 1 июля станет председателем в ЕС.

В частности, Курц предлагает сократить число еврокомиссаров с 28 до 18, а также отказаться от одного из двух мест проведения заседаний Европарламента, которые проходят в Брюсселе и Страсбурге. "Если мы сократим число еврокомиссаров с 28 до 18 на основе принципа ротации, это приведет не только к экономии расходов, но и сделает Еврокомиссию [ЕК] намного более эффективной и сфокусированной", - считает канцлер. При этом он отметил, что при Эмманюэле Макроне Франция не откажется добровольно от отделения Европарламента в Страсбурге.

Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле 2014-2020 годов составляет €1087 млрд, при этом в проекте бюджета на 2021-2027 годы ЕК хочет увеличить эту цифру до €1279 млрд. Как ранее подчеркнул еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, странам ЕС предстоит приложить немалые усилия, чтобы закрыть брешь в бюджете, возникшую из-за выхода Великобритании из Евросоюза. Если сегодня страны европейского сообщества вносят в бюджет ЕС суммы, эквивалентные 1% своего ВВП, то теперь этот показатель увеличится до 1,11%.





