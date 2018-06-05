В этом году в Арцахе будут проведены археологические раскопки: продолжается реставрация мечети в Шуши

В этом году в Арцахе будут проведены археологические раскопки в 3 локациях: в Тигранакерте, Нор-Кармираване и в Карин-Таке. Получившие в 2017 году большой резонанс исследования мечети в Шуши завершены, реставрация мечети в Шуши и храмового комплекса в Дадиванке продолжится.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал член арцахской группы археологов Института археологии и этнографии НАНА, к.и.н. Нжде Еранян. По его словам, уже стартовали раскопки в Нор-Кармираване, где еще в 60-х годах прошлого века были найдены гомоформные памятники, и о результах они сообщат по завершении изучения артефактов. Возраст находок в Нор-Кармираване - 8-6-е века до н.э. по всей вероятности, это захоронения воинов.

Раскопки на территории мечети в Шуши впервые проводились в 2017 году. Исследования мечети в Шуши завершены, реставрация мечети в Шуши и храмового комплекса в Дадиванке, где обнаружили подземные строения, продолжится.

По словам Нжде Ераняна, кроме того, в этом году возможны незапланированные раскопки.

Во время раскопок в Карин-Таке был в 2016 году найден зуб человека, датируемый 6.5-тысячелетней давностью.

Раскопки в Тигранакерте начнутся в середине июля и продлятся до октября.