Имя лауреата премии «Аврора» будет названо на границе Армении у горы Арарат

Программа мероприятий, посвященная вручению третьей премии «Аврора», начнется 8 июня в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба «Авроры».

«Планируя программу мероприятий «Авроры» на 2018 год, мы постарались сделать так, чтобы у наших дорогих гостей и представителей международного гуманитарного сообщества было время пообщаться друг с другом и поделиться своими знаниями и опытом со всеми приглашенными. Мы также надеемся открыть им Армению, рассказать об ее историческом наследии и об истоках нашего общего стремления вместе делать мир лучше», – пояснил Арман Джилавян, генеральный директор Гуманитарной инициативы «Аврора».

Помимо церемонии вручения премии, в Ереване предусмотрено проведение множества других мероприятий, где будут выступать члены Отборочной комиссии и не только. В пятницу 8 июня Саманта Пауэр, бывший постоянный представитель США в ООН, и Джон Прендергаст, основатель и директор проекта «Хватит!», расскажут о том, как справляться с непростыми гуманитарными вызовами. Встреча, озаглавленная «Процесс перемен в сложных условиях», пройдет в Американском университете Армении. В тот же день лорд Ара Дарзи прочитает открытую лекцию в Ереванском государственном медицинском университете.

С 10:30 до 16:00 в субботу в Матенадаране пройдут третьи Диалоги «Аврора» в Ереване. Успешные предприниматели, выдающиеся государственные и гуманитарные деятели встретятся, чтобы обсудить самые острые гуманитарные проблемы современности. На конференции также будут проанализированы результаты Гуманитарного индекса «Аврора» – 2018, ежегодного опроса, посвященного общественному восприятию главных мировых гуманитарных вызовов.

Заключительное мероприятие программы, вручение премии «Авроры», воздаст должное силе человеческого духа, который не позволяет нам оставаться равнодушными к страданиям других. Премия присуждается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Эта благодарность выражается во всех инициативах «Авроры», цель которых – поддержать тех, кто защищает общечеловеческие ценности и спасает жизни.

В отличие от предыдущих лет, церемония 2018 года будет разделена на три части, которые составят единую трилогию. Первое мероприятие этой серии пройдет в Центре креативных технологий «ТУМО» в субботу и начнется в 18:00. Эта часть программы под названием «ЧЕСТВУЯ ГЕРОЕВ» представит публике трех ГЕРОЕВ «АВРОРЫ» – Чжо Ла Ауна из Мьянмы, Суниту Кришнан из Индии и брата Эктора Томаса Гонсалеса Кастильо из Мексики. Ведущим всех трех частей церемонии, как и ранее, станет Дэвид Игнатиус.

Вторая часть мероприятия пройдет на восходе солнца, примерно в 30 минутах езды от Еревана – это самая близкая к горе Арарат точка на территории Армении. Время и место проведения церемонии вручения премии полны символизма. «Аврора» означает «рассвет» и призвана пробуждать человечность. Имя лауреата премии «Аврора» будет названо на восходе солнца, в присутствии относительно небольшой группы приглашенных гуманитарных деятелей.

10 июня также состоится церемония вписания имени лауреата 2018 года в Летопись «Авроры». Мероприятие пройдет в Матенадаране, хранилище одного из старейших и богатейших в мире собраний средневековых рукописей. Ежегодно в Летопись «Авроры», уникальный манускрипт XXI века, рассказывающий о деятельности Гуманитарной инициативы «Аврора», будут добавляться новые истории героев и лауреата «Авроры».

Заключительная часть церемониальной трилогии будет озаглавлена “«Аврора» – 2018. Чествование лауреата 2018 года” и пройдет вечером 10 июня в Армянском академическом театре оперы и балета им. А. Спендиарова. Соучредители и гости Гуманитарной инициативы «Аврора» соберутся вместе, чтобы отметить силу человечности и исключительное мужество, проявленное лауреатом премии «Аврора» – 2018, который изменил мир к лучшему.

Люди по всему миру смогут следить за программой мероприятий, призванной продемонстрировать преданность «Авроры» концепции благодарности в действии. В основе этого принципа лежит чувство ответственности перед нашей общей человечностью.

О Гуманитарной инициативе «Аврора» (Aurora Humanitarian Initiative)

Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.

Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который привлек уже более 300 новых соратников и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

Дополнительная информация доступна на сайте www.auroraprize.com

О премии «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity)

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) – это международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям и их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. Премия вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В период с 2015 по 2023 год (в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год,) лауреат премии «Аврора» будет ежегодно удостаиваться гранта в размере 100 тысяч долларов. Он также получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов.

В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, основатель «Врачей без границ» и бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Дополнительная информация о премии доступна на сайте www.auroraprize.com