«ВАЗ-2106» выехал за пределы проезжей части и упал в канаву: есть 2 жертвы
Трагическое ДТП произошло сегодня, 5-го июня, в Араратской области Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
В 09:46 в службу «911» поступило сообщение, что на 20-м км автотрассы Ереван-Ерасх автомобиль марки «ВАЗ-2106» выехал за пределы проезжей части дороги и упал в придорожную канаву.
На место происшествия выехали 2 боевых расчета.До прибытия спасателей местные жители извлекли из воды тела водителя К. Н.(1999 г.р.) и пассажира Т.З.(1987 г.р.).
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