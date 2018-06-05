Члены совета старейшин Арташата требуют отставки мэра города: он не видит для этого оснований

Заседания совета старейшин Арташата не проводятся. Члены совета старейшин Арташата бойкотируют их и требуют отставки мэра города Карена Бениаминяна. В беседе с «Арменпресс» стороны конфликта представили свои позиции.

«Бойкотируем по причине неправильной кадровой политики, грязь в городе, большие местные налоги и пр. Слегка почистили Арташатское озеро – а мусор свалили у соседней часовни»,- сказал член совета старейшин Арташата Гор Назарян.

По его словам, с ним солидарны 9 членов совета старейшин Арташата, которые не идут на заседания. Другой член совета старейшин Арташата Камо Хачатрян недоволен неполноценным управлением мэра, грязью в городе.

По словам мэра города Карена Бениаминяна, заседаний совета старейшин Арташата не ведется по причине отсутствия кворума, однако с требованием об отставке к нему никто из членов совета старейшин Арташата официально не обращался. По поводу сбора мусора он сказал, что работа идет в обычном режиме, мусор собирают ежедневно. По поводу сбора мусора на Арташатском озере он сказал, что работа завершена, а озеро отдано в аренду на безвозмездной основе, арендатор Аштак Погосян должен был чистить его по условиям арендного договора. «Они отказались от аренды, а средства в бюджете на очистку озера не были предусмотрены. Мы выделили сумму на очистку частной организации, сейчас озеро уже очищено»,- сказал он.

«Я работаю так, чтобы все сделать для города и горожан. Если они выдвигают условия по личным мотивам – я требую обоснований. Не готовлюсь подавать в отставку»,- сказал он, добавив, что от жителей таких требований не поступало.

Карен Бениаминян был избран мэром Арташата в ноябре 2017 года.