В этом году число абитуриентов значительно сократилось

В этом году число абитуриентов в армянских ВУЗах равно 4626 человек, что значительно сократилось, по сравнению с прошлогодним - 12 000 человек. Как сообщают ВУЗы, несмотря на столь значительное сокращение, почти нет факультетов, куда бы не было обращений абитуриентов.

В беседе с «Арменпресс» как в Центре по оценке и тестированию, так и в ВУЗах сказали, что подобное сокращение числа абитуриентов связано с переходом на 12-летнее обучение.

«Имеется 4626 абитуриентов. В выпускных классах было мало учеников, в этом году поступают первые выпускники, которые учились в школе 12 лет»,- сказал начальник отдела по внешним связям Центра по оценке и тестированию Вардан Парсамян.

В ЕГУ на первом этапе обратилось 1519 абитуриентов. В прошлом году в бакалавриаты обращались 2632 абитуриентов, на 1113 человек больше, чем в этом году.

«По спискам абитуриентов, обращающихся на бесплатное обучение, больше всего поступают на специальности «Информатика и прикладная математика», «Актуальная и финансовая математика», «Информационная безопасность», «Правоведение», «Международные отношения», «Сервис», «Общественное управление», «Журналистика», «Менеджмент», «Финансы». Мало абитуриентов по специальностям «Химия», «Безопасность продуктов питания», «Биофизика и биоинформатика», «Геология», «Биология», «Биохимия», «Теология», «Религиоведение»»,- сказал пресс-секретарь ЕГУ Геворг Эмин-Терян.

По его словам, в этом году обращения есть по всем специальностям. Он также считает, что подобное сокращение числа абитуриентов связано с переходом на 12-летнее обучение.

В ЕГФУ имени Брюсова на первом этапе обратилось 290 абитуриентов. В прошлом году в бакалавриаты обращались 360 абитуриентов, на 70 человек больше, чем в этом году.

В этом году больше всего поступают на специальности «Лингввистика», «Перевод». По словам ответственного секретаря приемной комиссии, этот год убыточный.

В ЕГПУ имени Абовяна на первом этапе обратилось 616 абитуриентов. В прошлом году в бакалавриаты обращались 1000 абитуриентов, на 384 человек больше, чем в этом году.

В этом году больше всего поступают на специальности «Филология», «Психология», «Начальное образование». Нет абитуриентов по специальностям «Биология», «Тифлопедагогика» и «Сурдопедагогика».

В ЕГЭУ на первом этапе обратилось 462 абитуриента. В прошлом году в бакалавриаты обращались 966 абитуриентов, на 504 человек больше, чем в этом году. В этом году больше всего поступают на специальности «Финансы», меньше всего - «Статистика».

В ЕНПУ на первом этапе обратилось 503 абитуриента. В этом году больше всего поступают на специальности «Информационные технологии», меньше всего - «Метрология», всего 4 человека.

Анна Григорян