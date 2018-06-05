В Сингапуре выпущены памятные монеты к саммиту КНДР - США

Монетный двор Сингапура во вторник представил памятные монеты в честь предстоящей здесь встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Они выполнены в трех вариантах, включая золотой и серебряный, говорится в заявлении государственной компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На каждой монете изображено рукопожатие, слева - флаг КНДР, справа - американский. Также сверху надпись на английском: "12.06.2018. Саммит в Сингапуре". Стоимость золотой монеты составляет 1380 сингапурских долларов (более $1 тыс.), серебряной - 118 сингапурских долларов ($88) и обычной, выполненной из никелированного цинка, - 36 сингапурских долларов ($27).

Как информировала в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре состоится 12 июня в 09:00 по местному времени (04:00 мск).



