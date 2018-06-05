Apple показала новое программное обеспечение для Apple Watch и Mac

Представители корпорации Apple рассказали в понедельник на конференции разработчиков программного обеспечения в Сан-Хосе (штат Калифорния) о новых функциях, которые получат ее настольные компьютеры Mac и смарт-часы Apple Watch. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, трансляция форума велась на его официальном сайте.

Для Apple Watch компания обещает позже в этом году выпустить обновление watchOS 5. Многие новые возможности устройства будут облегчать для пользователей занятия спортом, в том числе групповые. В частности, речь идет о программном обеспечении для проведения небольших по масштабам спортивных соревнований с другими пользователями.

Обновление также будет включать в себя оптимизацию средств для наблюдения за физическим состоянием владельца устройства. Часы, к примеру, научатся подсчитывать, сколько калорий ушло на занятия йогой. Они также смогут самостоятельно распознавать, когда пользователь начал заниматься спортом.

После установки обновления Apple Watch также можно будет применять в качестве портативной рации. Для этого нужно лишь установить связь с другим таким устройством. В Apple обещают, что часы будут более эффективно взаимодействовать с голосовым помощником Siri. Последнему можно будет отдавать больше команд.

Apple представила в понедельник новую версию операционной системы (ОС) для настольных компьютеров Mac, получившую название macOS Mojave. Большое внимание в ней уделено защите личных данных пользователей. В частности, можно будет указывать, к каким массивам данных смогут обращаться те или иные приложения. К примеру, пользователь будет осведомлен о том, какие программы считывают информацию о месте расположения компьютера, а какие запрашивают доступ к микрофону.

В обновлении включены дополнительные инструменты для браузера Safari. В нем можно будет задействовать режим, в котором ограничен сбор данных о пользователе в социальных сетях. В Apple также анонсировали более совершенную систему группировки файлов, а также режим, в котором рабочий стол представлен в темной цветовой гамме. Изменен также вид сетевого магазина Apple.

Конференция в Сан-Хосе продлится пять дней, в течение которых компания, как ожидается, анонсирует новые приложения и устройства. Ранее в понедельник на ней уже представили новую версию мобильной ОС iOS, в которой будут воплощены технологии, позволяющие создать эффект дополненной реальности.



