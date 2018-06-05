Иран со вторника начнет наращивание мощностей по обогащению урана

Иран намерен проинформировать МАГАТЭ о том, что страна во вторник начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана, заявил представитель Организации по ядерной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Об этом, как он сказал агентству ISNA, будет официально объявлено в письме, которое Тегеран направит в МАГАТЭ.

В понедельник указание быть готовым к увеличению числа центрифуг дал верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Камальванди пояснил, что "лидер имел в виду, что мы должны ускорить определенные процессы, связанные с мощностями в области ядерных разработок, чтобы продвигаться вперед быстрее в случае необходимости", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Представитель ОАЭИ ранее заявлял, что Иран готов к тому, чтобы увеличить обогащение урана до 20-процентного уровня в течение "максимум двух-трех дней".