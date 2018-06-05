Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 69 человек

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 69 человек, сообщил в понедельник вечером национальный институт судебных наук центральноамериканской страны.

По информации института, из поступивших 69 тел при помощи отпечатков пальцев и физических характеристик только 17 пока опознаны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Число раненых в результате удара стихии пока составляет 46 человек, эвакуированы 3,26 тысячи человек, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.