Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 69 человек
Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 69 человек, сообщил в понедельник вечером национальный институт судебных наук центральноамериканской страны.
По информации института, из поступивших 69 тел при помощи отпечатков пальцев и физических характеристик только 17 пока опознаны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Число раненых в результате удара стихии пока составляет 46 человек, эвакуированы 3,26 тысячи человек, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.
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