Пешие и конные походы, наблюдение за птицами и бабочками: Фестиваль экотуризма предлагает разнообразные мероприятия

Проводимый уже третий год подряд Фестиваль экотуризма предлагает разнообразные мероприятия для любителей активного отдыха. В беседе с «Арменпресс», со-координатор Фестиваля экотуризма, председатель ОО «Ассоциация молодых биологов» Саргис Агаян сказал, что Фестиваль экотуризма пройдет в этом году в селе Артаван общины Заритап Вайоц Дзора, 23-24-го июня. Среди организаторов фестиваля – ОО «Центр развития Джермука».

Фестиваль экотуризма направлен на развитие экотуризма в Армении, а также на повышение общественной осведомленности об охране биологического разнообразия.

«В этом году мы хотим сделать Артаван более узнаваемым, особенно, по части развития экотуризма. В рамках фестиваля будут открыты павильоны, в которых будут представлены товары и услуги. В частности, это будут продукты питания местного производства от крестьянских хозяйств. Это поможет создать альтернативный источник дохода для сельчан»,- сказал председатель ОО «Ассоциация молодых биологов» Саргис Агаян.

В рамках фестиваля состоятся пешие и конные походы, наблюдение за птицами и бабочками, вечерами будут организованы лекции вокруг костра по различным темам.

«Постой будет организован или в палатках, или в одном из гостевых домов села»,- сказал председатель ОО «Ассоциация молодых биологов» Саргис Агаян.

Лилит Демурян