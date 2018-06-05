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Ким Чен Ын и Трамп встретятся в Сингапуре утром 12 июня


Первая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре запланирована на утро 12 июня по сингапурскому времени. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс в понедельник.

" Я могу сообщить вам, что первая встреча запланирована на 12 июня на 9 утра по сингапурскому времени, это 9 вечера 11 июня по восточному времени", - сказала она журналистам.

Сандерс отметила, что подготовка к саммиту "идет активно". "Команда Трампа  в Сингапуре согласовывает окончательные детали по логистике и останется там до начала саммита", - сообщила она.

 




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