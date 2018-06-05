Европейские индексы - 04-06-18

МОСКВА, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.37% и составил 12770.75 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.14% и составил 5472.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.51% и составил 7741.29 пункта, а российский RTSI вырос на 1.32% и составил 1179.78 пункта.