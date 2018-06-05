Цены на цветные металлы - 04-06-18

ЛОНДОН, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2271.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6825.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2443.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 15200.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 20630.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3088.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 2.22% и составила 88000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.