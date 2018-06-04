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Феликс Цолакян объявил о выходе из парламентской фракции Республиканской партии Армении


Депутат Национального Собрания Армении Феликс Цолакян объявил о выходе из парламентской фракции Республиканской партии Армении. Как сообщает Арменпресс, депутат написал об этом на своей странице в Facebook.




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