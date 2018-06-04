Председатель НС Армении встретился с председателем Госдумы РФ

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 4 июня встретился с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, поблагодарив за теплый прием, Ара Баблоян выразил уверенность, что встреча будет способствовать дальнейшему развитию армяно-российских межпарламентских отношений на благо двух стран и народов.

Коснувшись внутриполитической ситуации в Армении, Ара Баблоян подчеркнул, что реакция России на внутриполитические процессы в Армении полностью соответствует духу армяно-российских отношений. По его убеждению, двустороннее сотрудничество будет продолжать развиваться в атмосфере партнерства и доверия, парламенты будут продолжать свою конструктивную работу.

Глава парламента Армении подчеркнул, что Национальное Собрание поддерживает шаги по укреплению роли Парламентской ассамблеи ОДКБ. В этом контексте Ара Баблоян подчеркнул, что 29-30 октября 2018 года в Ереване состоится заседание Совета и пленарное заседание ПА ОДКБ.

Спикер НС Армении высоко оценил сотрудничество в рамках международных парламентских структур, подчеркнув, что в этом направлении наблюдается заметный прогресс.

Стороны также затронули вопросы, связанные с проведением следующего заседания Межпарламентского комитета по сотрудничеству между Национальным Собранием РА и Федеральным Собранием РФ.

Вячеслав Володин с удовлетворением подчеркнул, что парламенты двух стран сотрудничают во взаимовыгодной атмосфере. Он подчеркнул важность более тесного сотрудничества между Россией и Арменией в различных сферах, подчеркнув дальнейшую активизацию конкретных практических шагов.