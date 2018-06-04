Испанец Рафаэль Надаль преодолел барьер четвертого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису в Париже и вышел в четвертьфинал.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», в понедельник испанский теннисист, первый номер посева, в трех сетах взял верх над немцем Максимилианом Мартерером – 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 2,5 часа. Надаль одержал 900-ю победу в карьере.

В четвертьфинале Рафаэль Надаль, 10-кратный победитель "Ролан Гаррос", сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (11-я ракетка турнира), который оказался сильнее южноафриканца Кевина Андерсона (6).