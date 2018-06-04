Никол Пашинян призвал арцахцев прекратить акции протеста в Степанакерте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся ситуации в Арцахе, где в течение нескольких дней проходят акции протеста из-за инцидента с участием членов силовых структур. Как сообщает Арменпресс, в ходе прямого эфира Пашинян заявил, что нет никаких сомнений в отношении поведения представителей силовых структур.

“Любая попытка решить проблемы силой неприемлема, независимо от того, кто использует эту силу. Конечно, эта ситуация требует очень конкретных решений с конкретными выводами. Я внимательно слежу за развитием событий в Арцахе. В этот период я всегда был в контакте с президентом Арцаха Бако Саакяном”, - отметил премьер, добавив, что Саакян достиг конкретных договоренностей в результате переговоров с участниками акции протеста.

Он добавил, что президент Арцаха объявил, что собирается реализовать эти договоренности, провести полное расследование, а также сделать организационные выводы.

“В ходе встречи представителей акций протеста и президента Арцаха было достигнуто взаимопонимание о направлении и логике будущих событий. И теперь, по сути, я думаю, что сейчас тот этап, когда наши уважаемые манифестанты должны позволить президенту Арцаха реализовать эти договоренности”, - сказал Пашинян, подчеркнув, что договоренности должны быть осуществлены в спокойной, не нервной среде.

Никол Пашинян выразил мнение, что было бы правильно, если бы манифестанты теперь предоставили возможность реализовать договоренности, достигнутые в ходе недавних встреч.

“И если эти договоренности не будут реализованы, не будет сделано никаких выводов, только тогда будет иметь смысл продолжать какие-либо акции протеста... В разговоре со мной президент Арцаха подтвердил свою приверженность осуществлению этих договоренностей, и в этом случае просто необходимо дать ему эту возможность”, - сказал премьер-министр Армении.

Пашинян не захотел вдаваться в подробности, давать оценки тому, что произошло, потому что в этой ситуации более важно, чтобы проблему разрешили не в атмосфере конфликта, а в атмосфере согласия.

“Консенсус достигнут в результате длительных, подробных, спокойных, братских дискуссий, и я считаю, что необходимо предоставить возможность для выполнения этих договоренностей. Мы все признаем право граждан выражать свое отношение к конкретной ситуации и посмотреть на это в форме конкретных политических изменений. Это мое мнение, и мое братское обращение прекратить акции протеста в Степанакерте или, по крайней мере, приостановить их, чтобы власти смогли воплотить в жизнь обещания”, - сказал Никол Пашинян.