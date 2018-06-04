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Сборная Армении снова сыграла вничью


Сборная Армении по футболу во второй раз подряд после назначения Вардана Минасяна главным тренером сыграла вничью - Армения-Молдова 0: 0.

Как сообщает Арменпресс, сборная Армении по футболу вышла на поле в следующем формате: Арам Айрапетян, Монро Арарат, Вараздат Ароян, Андре Калисир, Грайр Мкоян, Гаел Андонян, Карлен Мкртчян, Гор Малакян, Иван Яган, Генрих Мхитарян, Тигран Барсегян.

Сборная Армении с помощью товарищеских игр готовится к Лиге Наций. Ранее, команда Вардана Минасяна сыграла вничью с Мальтой - 1-1.




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