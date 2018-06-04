Премьер-министр Армении направил поздравительное послание Джузеппе Конте по случаю избрания на пост председателя Совета министров Италии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Джузеппе Конте по случаю избрания на пост председателя Совета министров Италии, пожелав ему успехов в руководстве Италии на пути дальнейшего прогресса и процветания страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

«Армения всегда придавала особое значение укреплению межгосударственных отношений с Италией из-за исторических тесных отношений, а также общих духовных и культурных ценностей и сопоставимых видений развития. Я более чем уверен, что взаимное доверие между нашими народами позволит придать новый импульс политическому диалогу на высоком уровне, двустороннему сотрудничеству на разных платформах и новым достижениям в интересах наших дружеских народов.

Мы высоко ценим роль Италии в контексте отношений Армения-ЕС. Мы убеждены, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом создаст широкий спектр возможностей для обеспечения новых достижений в армяно-итальянской повестке дня».