Путин уволил шестерых генералов силовых ведомств

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку шестерых генералов. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, со своего поста ушел первый заместитель главы МЧС Владимир Степанов, вместо него назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Также Путин освободил от должностей главу МВД по Крыму Сергея Абисова, начальника кемеровского МЧС Александра Мамонтова и руководителя управления кадров Следственного комитета Виктора Долженко.

Кроме того, уволены глава крымского МЧС генерал-лейтенант Сергей Шахов и начальник департамента по финансово-экономической политике МВД Надежда Ромашова.