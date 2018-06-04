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Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» перед матчем с Шараповой


Трехкратная чемпионка «Ролан Гаррос» Серена Уильямс снялась с нынешнего турнира перед матчем четвертого круга против двукратной чемпионки Марии Шараповой.

Как передает Арменпресс со ссылкой на sports.ru, причиной отказа 36-летней американки стала травма руки. Во вчерашнем парном матче 23-кратная чемпионка «Шлемов» подавала заметно медленнее обычного.

Шарапова вышла в свой первый после дисквалификации четвертьфинал «Шлема».




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