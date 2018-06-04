Председатель НС Армении встретился в Москве со спикером парламента Словакии

В рамках визита в Российскую Федерацию делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном встретилась в Москве со спикером Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Ара Баблоян подчеркнул важность активизации и углубления контактов со Словакией как в формате межгосударственного, так и межпарламентского сотрудничества. Спикер парламента Армении выразил убежденность в том, что благодаря совместным усилиям можно будет найти новые пути сотрудничества. Ара Баблоян также коснулся сотрудничества в представляющих двусторонний интерес вопросах на парламентских платформах.

Говоря о международном признании и осуждении Геноцида армян, глава парламента высоко оценил проведение в Национальном Совет Словакии выставки, посвященной 70-летию Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. «Такие события чрезвычайно важны. Мы предпринимаем последовательные шаги, которые необходимы не только для наших стран, но и для всего мира», - сказал Ара Баблоян.

На встрече председатель НС Армении также рассказал о внутриполитических последних событиях в Армении. Ара Баблоян подчеркнул, что Армения выбрала демократический путь решения проблем.

«Для нас важны безопасность страны, укрепление демократии и обеспечение общественного благосостояния», - подчеркнул Ара Баблоян.

В свою очередь Андрей Данко подчеркнул важность дальнейшего расширения и углубления армяно-словацких отношений на основе дружеских и христианских ценностей.