НС Арцаха утвердило состав следственной комиссии, которая изучит вызвавшие в последние дни общественный резонанс вопросы

Постановлением председателя НС Республики Арцах и по инициативе депутатов парламент 4-го июня созвал внеочередное заседание по повестке инициатора с целью рассмотрения следующих вопросов – "О проекте постановления НС относительно установления числа членов следственной комиссии НС" и "Обсуждения ситуации, сложившейся в результате инцидента, произошедшего 1-го июня 2018 года в городе Степанакерте".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, выразив благодарность депутатам Айку Ханумяну, Давиду Мелкумяну, Лернику Ованнисяну, Рудику Уснунцу и Эдуарду Агабекяну за приложенные усилия и готовность взять на себя ответственность после событий 1-го июня, председатель НС Ашот Гулян отметил, что в эти дни парламентарии были вовлечены в действия по урегулированию проблемы и восстановлению атмосферы солидарности как на встречах с участниками собраний, так и своим участием в многочисленных совещаниях и обсуждениях у президента Республики.

"С целью обеспечения необходимой площадки для обсуждения волнующих общественность вопросов 2-го июня по инициативе депутатов в парламенте в силу права была создана Следственная комиссия, которая изучит вопросы, вызвавшие в последние дни общественный резонанс", – отметил Ашот Гулян.

После обсуждений по этому вопросу, согласно требованию части второй статьи 121 Конституции Республики Арцах, соотношением голосов 29-"за", 0-"против" и 0 воздержавшихся, был принят проект постановления НС об установлении числа членов следственной комиссии НС в следующем соотношении: фракция "Родина" – два депутата, фракции "Дашнакцутюн", "Демократия", "Движение-88" и "Возрождение" – по одному депутату.

Распоряжением председателя НС был утвержден следующий состав следственной комиссии:

Эдуард Агабекян – председатель комиссии, фракция "Движение-88"

Рамела Дадаян – заместитель председателя комиссии, фракция "Родина"

Арам Григорян - фракция "Родина"

Алеша Габриелян – фракция "Дашнакцутюн"

Давид Мелкумян – фракция "Демократия"

Айк Ханумян - "Возрождение".

С речью относительно второго вопроса повестки выступили депутаты Руслан Исраелян, Рамела Дадаян, Вардгес Багирян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Вардгес Багирян, Давид Ишханян, Эдуард Агабекян, заместитель председателя НС Ваграм Балаян, Гагик Багунц, Алеша Габриелян, Давид Мелкумян, Арсен Арустамян, Георгий Петросян, Рудик Уснунц и председатель НС Ашот Гулян.