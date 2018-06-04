Мы более склонны возвращать неуплаченные и украденные деньги в государственный бюджет: директор СНБ

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян объяснил, почему нет арестованных лиц после раскрытия налоговых злоупотреблений крупными супермаркетами. Как сообщает Арменпресс, директор Службы национальной безопасности отметил, что они не склонны арестовывать и сажать людей.

«Мы более склонны возвращать неуплаченные и украденные деньги в государственный бюджет», - сказал Ванецян, подчеркнув, что у них есть политическая воля для наказания всех виновных.

Он заверил, что если будут достаточные основания для привлечения к ответственности какого-либо действующего или бывшего чиновника, то последний предстанет перед судом.

Ванецян отметил, что часто говорят, что тот или иной человек стоит за тем или иным инцидентом, но в юридическом смысле доказать это довольно сложно. «И уголовная статья, в соответствии с которой возбуждается уголовное дело, предусматривает, что уголовное дело будет прекращено в случае возмещения нанесенного государственному бюджету ущерба. Мы делаем все не произвольно, не я решаю, что мы не будем сажать, это предусмотрено уголовной статьей. Если человек возмещает ущерб, он просто освобождается от уголовной ответственности», - сказал директор Службы национальной безопасности.

Коснувшись чиновников, которые были осведомлены о налоговых злоупотреблениях, Артур Ванецян сказал, что расследование продолжается. «», - сказал директор Службы национальной безопасности.