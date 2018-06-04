Политизация инцидентов и разные спекуляции чреваты опасностью раскола в обществе: президент Республики Арцах

Президент Республики Арцах Бако Саакян 4 июня провел совещание с участием членов правительства и руководителей других государственных органов.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, была обсуждена создавшаяся в стране внутриполитическая ситуация.

Президент Республики Арцах отметил, что печальный инцидент, произошедший в Степанакерте вечером 1 июня, был осужден со стороны государства, расценен как недопустимый и получил правовую оценку.

«Расследование безоговорочно будет проведено в строгом соответствии с буквой и духом закона и по возможности публично, при этом общество будет периодически оповещаться о его ходе. Все виновные будут привлечены к ответственности в предусмотренном законом порядке», - отметил в своем слове Бако Саакян.

Глава государства подчеркнул, что в нашей стране неприемлемы как подобные инциденты, так и их политизация и разные спекуляции, которые чреваты опасностью раскола в обществе.

«В этом контексте я хотел бы особо обратиться к нашему народу, полагаясь на его мудрость, способность быстро ориентироваться в сложных ситуациях, проявлять трезвость, разносторонний взвешенный подход, заботливое и отзывчивое отношение к важнейшим вопросам и принимать правильные решения. Внутренняя стабильность, единство и солидарность, сохранение непоколебимости государственных основ, последовательное повышение безопасности и обороноспособности страны, обеспечение мирных условий для жизни и работы наших граждан, решение важнейших социально-экономических вопросов с целью улучшения жизненных условий народа являются для нас исключительными ценностями», - подчеркнул Бако Саакян.

Президент отметил, что власти, звенья государственного управления обязаны проявлять наивысшую степень ответственности в деле решения существующих проблем, проводя в этом направлении принципиальную, последовательную и кропотливую работу.