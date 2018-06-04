Жена премьер-министра Армении встретилась со студентами факультета журналистики Ереванского государственного университета

Жена премьер-министра Армении Никол Пашинян Анна Акопян 4 июня встретилась со студентами факультета журналистики Ереванского государственного университета, ответила на их вопросы, связанные с различными сферами.

Как сообщает Арменпресс, отвечая на вопрос одного из студентов о том, может ли предоставление отдельными гражданами информации в социальных сетях препятствовать деятельности профессиональных журналистов, Акопян сказала, что «журналистская деятельность» отдельных граждан в социальных сетях не только не мешает профессиональным журналистам, но и помогает.

«Индивидуальные граждане, которые, по сути, также занимаются журналистской деятельностью на своих социальных страницах, снимают видеоролики и предоставляют информацию. Таким образом, это не мешает профессиональным журналистам, а очень помогает», - сказала Анна Акопян.

Анна Акопян, которая также является главным редактором газеты «Айкакан жаманак», считает, что даже технически хорошо оснащенные СМИ не всегда в состоянии всюду обеспечить свое присутствие.

«Эта деятельность, во многом благодаря индивидуальной инициативе отдельных граждан, в значительной степени способствует журналистике, по крайней мере, в том смысле, что журналисты видят, что произошло, и могут идти по этим следам. Говоря об этом, мы можем привести примеры последних событий. Многие средства массовой информации просто делали записи, чтобы спросить граждан, как проходить по тем районам, которые они закрыли. Во многих СМИ можно встретить любительские съемки, которые содержат очень ценную информацию. Поэтому работа отдельных граждан не только не мешает журналистам, но и помогает», - сказал Акопян.

Студенты также рассказали Анне Акопян о проблемах в разных областях.

Жена премьер-министра отметила, что студенты могут также использовать прессу, и эти вопросы будут быстро решены.

«Я хотела бы напомнить вам о силе прессы и направить всех в прессу. Расскажите любому СМИ о своих проблемах, ваших планах, и это быстро дойдет до чиновников», - заключила Акопян.

Фото со страницы Анны Акопян в Facebook