Более 3 тыс. человек обратились за помощью из-за извержения вулкана в Гватемале

Более трех тысяч человек обратились в Гватемале за помощью в результате извержения вулкана Фуэго. Такие данные опубликовал в понедельник в своем Twitter Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"К настоящему моменту зарегистрировано 3 265 человек, обратившихся за помощью из-за извержения вулкана Фуэго", - говорится в сообщении. Как следует из статистики, всего стихия затронула более 1,7 млн человек. Жертвами извержения стали 25 человек, еще 20 получили серьезные ранения.

Из-за извержения также закрыт столичный аэропорт Аурора.

Ранее в Национальном координационном центре по борьбе с последствиями стихийных бедствий сообщили о том, что извержение вулкана подходит к концу.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории центральноамериканской республики. Вулкан расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы. Это второе его извержение в нынешнем году. Первое произошло в начале января.





