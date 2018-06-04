Погашена почтовая марка, посвященная лауреату премии «Аврора» Тому Катене

В обращение 04-ого июня 2018 года выходит одна почтовая марка, посвященная теме “Гуманитарная инициатива “Аврора”. Лауреаты премии “Аврора”. Том Катена”.

Номинал почтовой марки - 350 драм. Почтовая марка отпечатана в типографии “Cartor” во Франции. Дизайн почтовой марки разработан Аллой Мингалевой, входящей в команду Гуманитарной инициативы «Аврора».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе “Айпост”, вместе с почтовой маркой ЗАО “Айпост” выпустила также благотворительный купон номиналом в 150 драмов, который прилагается к почтовой марке. Таким образом, в общей сложности почтовая марка обойдется покупателю в 500 драм. ЗАО “Айпост” будет отчислять 150 драмов из этой суммы Гуманитарной инициативе «Аврора».

На почтовой марке изображен лауреат второй премии «Аврора» доктор Том Катена, который спас тысячи жизней, будучи единственным врачом, работающим в опустошенной войной и голодом провинции Кордофан на территории Нубийских гор Судана.

Почтовую марку погасили лауреат второй премии «Аврора» Том Катена, Министр транспорта, связи и информационных технологий Републики Армения Ашот Акопян, Чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Ричард Миллс, Генеральный директор “Айпост Траст Менеджмент” Хуан Пабло Гечиджян, Генеральный директор Гуманитарной инициативы «Аврора» Арман Джилавян.

Дата выпуска: 04 июня 2018 г.

Дизайнер: Алла Мингалева

Типография: Cartor, Франция

Размер: 50,0 x 50,0 мм

Тираж: 15 000 шт.