Министр обороны Армении обсудил в РФ вопросы военно-технического сотрудничества

Министр обороны Армении Давид Тоноян в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию 4 июня встретился с генеральным директором госкорпорации «Ростехнология» Сергеем Чемезовым и генеральным директором ЗАО «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества и пути развития взаимодействия в военно-технической сфере.