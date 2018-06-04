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Министр обороны Армении обсудил в РФ вопросы военно-технического сотрудничества


Министр обороны Армении Давид Тоноян в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию 4 июня встретился с генеральным директором госкорпорации «Ростехнология» Сергеем Чемезовым и генеральным директором ЗАО «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества и пути развития взаимодействия в военно-технической сфере.




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