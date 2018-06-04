Два черновика работ Альберта Эйнштейна выставили на аукцион в Бостоне за $193,5 тыс.

Два черновика опубликованных работ Альберта Эйнштейна (1879-1955), в том числе общей теории относительности, выставлены на аукцион RR Auctions в Бостоне за $193,5 тыс.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, один из них - двухстраничная рукопись, подтверждающая теорию лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года, предварительно оценена в $173 тыс. Это "самый впечатляющий рукописный материал Эйнштейна, который мы когда-либо предлагали", приводит слова исполнительного вице-президента RR Auctions Роберта Ливингстона британская газета Daily Express.

Реликвии, связанные с легендарным физиком-теоретиком, пользуются повышенным спросом у коллекционеров. Ранее на аукционе английского торгового дома Bonhams в Нью-Йорке за $420 тыс. ушла с молотка его скрипка, что втрое превысило первоначальное предложение.





