Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-06-18

ЕРЕВАН, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 июня, курс доллара США вырос на 0.04 драмa и составил 482.90 драм. Курс евро вырос на 0.82 драмa и составил 566.49 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.80 драм. Курс британского фунта вырос на 3.77 драмa и составил 646.60 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 165.23 драмa и составила 20099.43 драм. Цена серебра сократилась на 2.00 драмa и составила 254.93 драм. Цена платины сократилась на 60.94 драмa и составила 14019.61 драм.