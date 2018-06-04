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Азиатские индексы - 04-06-18


ТОКИО, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.37% и составил 22475.94 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.46% и составил 1774.69 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.52% и составил 3091.19 пункта, а HANG SENG вырос на 1.66% и составил 30997.98 пункта.




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