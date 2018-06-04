Десятки ветеранов Афганистана поприветствовали дочь убитого солдата

Сослуживцы погибшего американского солдата поприветствовали его недавно родившуюся дочь. Как передает Арменпресс, об этом сообщил CNN.

Отец двухмесячной Кристиан Харрис (Christian Harris) Кристофер(Christopher) погиб в Афганистане в августе 2017 года всего спустя неделю после того, как узнал, что его жена Бритт беременна. «Когда я ему сказала, он разрыдался и немедленно начал хвастаться всем своим друзьям», — вспомнила женщина и призналась, что главной целью ее мужа было стать отцом.

Во время беременности Бритт поддерживали мужчины и женщины, служившие вместе с ее мужем в 82-й воздушно-десантной дивизии. Поэтому сразу после рождения дочери 17 марта она задумала устроить встречу дочери со всеми сослуживцами покойного супруга. Для этого 29 мая она устроила фотосессию с ними. На снимке оказалось не меньше 20 солдат.

«Они были частью жизни дочери еще до того, как она родилась, и я знаю, что они будут рядом до конца ее дней. Даже если они все погибнут в бою, я смогу показать Кристиан, как все они собрались ради нее», — объяснила женщина.