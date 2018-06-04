Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном ресурсе правовой информации.

Согласно документу, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Действие закона не распространяется на жизненно необходимые лекарства, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Согласно закону под контрсанкции может попасть российская компания с любой долей иностранного участия.