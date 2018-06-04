Депутат от фракции РПА, председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности НС Армении Корюн Нагапетян обеспокоен событиями в Арцахе. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 4-го июня, в НС Армении. По его словам, он надеется, что будет найдено решение, проистекающее из интересов безопасности народа Арцаха, что, по его мнению, является чрезвычайно важным.

На вопрос, результатом чего стал возникший в Аецахе протест, Нагапетян ответил: «Насколько я знаю, протест связан с конкретным инцидентом, по поводу которого поднялся определенный общественный резонанс. Будем надеяться, что будет найдено решение, проистекающее из интересов безопасности народа Арцаха»,- сказал он.

На вопрос о том, насколько требование отставки руководителей силовых ведомств угрожает безопасности Арцаха, Нагапетян ответил: «Думаю, что угроза может возникнуть».

На вопрос о том, насколько велики риски угрозы безопасности, Нагапетян ответил, что основной риск – дестабилизация, которой может воспользоваться Азербайджан.

По его словам, власти Армении должны дать определенную оценку возникшей в Арцахе ситуации.

Как сообщалоь ранее, генеральная прокуратура Республики Арцах возбудила уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в пятницу в Степанакерте.



1-го июня около 19:15 по адресу Баграмяна 2б в Степанакерте произошла потасовка между Давидом Арутюняном и Альбертом Аветисяном с одной стороны и Мгером Мусаеляном (сотрудник СНБ), Мхитаром Мусаеляном, Сергеем Мусаеляном, Гургеном Айрапетяном и Варданом Карамяном (сотрудник СНБ) с другой стороны.

Стороны избили друг друга, причинив телесные повреждения.

По данному факту 2-го июня в особом следственном отделе Генпрокуратуры Республики Арцах было возбуждено уголовное дело по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 269-й (Хулиганство) Уголовного кодекса Арцаха.



Есть задержанные. Ведется следствие.



"Генпрокуратура с учетом интереса общественности к произошедшему инциденту посчитала целесообразным обнародовать отрезок видеозаписи, имеющейся в распоряжении следствия и касающийся драки", - отмечается в сообщении ведомства.



Как сообщают СМИ, по некоторым данным, причиной инцидента стала бытовая ссора между сотрудником спецслужбы и гражданами. Полицейские не вмешались в драку, а после избиения задержали представителей пострадавшей стороны. В субботу родственники избитых граждан провели в Степанакерте акцию протеста.

3 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с группой представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха,был обсужден ряд вопросов, касающихся имевшего место 1 июня в столице инцидента и последовавшего после него развития событий.

2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян также принимаал группу представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.Был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.Глава государства заверил присутствующих, что будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность в предусмотренном законом порядке.