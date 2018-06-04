ЕС может провести экстренный саммит по торговле из-за пошлин США

Евросоюз может провести экстренную встречу лидеров стран - членов сообщества в связи с введением США пошлин и ответными мерами ЕС.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"В настоящее время проводятся контакты по возможному неформальному совету", - сказал он.

Представитель ЕК не уточнил, будет это встреча на уровне глав государств и правительств или же министров иностранных дел стран ЕС. Как ожидается, решение об этом будет объявлено 6 июня после еженедельного заседания еврокомиссаров, в повестку дня которого входит ситуация с введением пошлин.

На прошлой неделе министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.

ЕС 1 июня оспорил решение США во Всемирной торговой организации.