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Делегация МО Армении вылетела в Москву


Делегация Министерства обороны Армении во главе с руководителем ведомства Давидом Тонояном в понедельник вылетела в столицу России Москву. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.

В Москве глава Минобороны примет участие в двусторонних встречах, а также в очередном заседании Совета глав оборонных ведомств стран СНГ в городе Кизил.


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