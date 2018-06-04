Делегация МО Армении вылетела в Москву

Делегация Министерства обороны Армении во главе с руководителем ведомства Давидом Тонояном в понедельник вылетела в столицу России Москву. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.

В Москве глава Минобороны примет участие в двусторонних встречах, а также в очередном заседании Совета глав оборонных ведомств стран СНГ в городе Кизил.