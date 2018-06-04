Новый родстер BMW Z4: первые фотографии

Компания BMW опубликовала первые изображения родстера Z4 нового поколения. Правда, на этих кадрах пока можно увидеть лишь предсерийную машину в камуфляже. Официальные «шпионские снимки» сделаны во время испытаний на управляемость, проходивших на полигоне Miramas на юге Франции, передает Арменпресс.

Разработка автомобиля практически завершена – сейчас идет финальная доводка. Несмотря на камуфляж, по фотографиям понятно, что внешность родстера, созданного под руководством Адриана ван Хойдонка, в целом соответствует концепт-кару, показанному в прошлом году на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Спорткар разработан совместно с компанией Toyota: его заднеприводная платформа лежит в основе нового купе Toyota Supra. Подробностей о технике пока нет, однако предполагается, что родстер получил совершенно новую переднюю подвеску.

Флагманской версией станет BMW Z4 M40i с новым шестицилиндровым рядным мотором высокой мощности, спортивной подвеской с электронным управлением, усиленной тормозной системой и активным задним дифференциалом.

Ожидается, что новый родстер представят на ближайшем крупном автосалоне в Париже, который откроется в первых числах октября.