Умер актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»

Народный артист России Леонид Неведомский умер в возрасте 78 лет. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник, 4 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором служил актер.

Причина смерти пока не сообщается. О дате похорон будет объявлено позже.

Неведомский снялся более чем в сотне фильмов и телешоу. В частности, он сыграл в сериалах «Цыган», «Открытая книга» и «Возвращение Будулая», появился в эпизодах «Убойной силы», «Улиц разбитых фонарей», «Агента национальной безопасности» и «Бандитского Петербурга». Актер дебютировал в ленте 1966 года «Горькие зерна», также сыграл в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Мачеха», «Ханума», «Поворот» и «Монолог».

Леонид Неведомский служил в Большом драматическом театре имени Товстоногова с 1967 года. Звание народного артиста он получил в 1994 году.