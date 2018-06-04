Призыв Никола Пашиняна бойкотировать супермаркеты был эффективным: эксперт

Призыв премьер-министра Никола Пашиняна к гражданам Армении бойкотировать супермаркеты оказался действенным. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель "Армянской ассоциации маркетинга" Арам Навасардян. "Призыв Пашиняна к бойкоту действительно оказался эффективным. Представители крупных сетей поняли, что и применяемые ими методы неэффективны", — сказал Навасардян.

По его словам, следует признать, что, в конечном итоге, может пострадать потребитель, поэтому вопрос следовало бы обсудить, возможно – представить в НС Армении законодательные предложения.

Навасардян также отметил, что властям и представителям бизнеса нужно сесть за стол переговоров и решить этот вопрос.

Он не считает правильным создание неравных условий для магазинов и супермаркетов. Навасардян не согласен с мнением некоторых экономистов и экспертов, которые считают, что повышение цен в супермаркетах даст возможность "вздохнуть" малому и среднему бизнесу.

Кроме того, нельзя сказать, что супермаркеты действовали незаконно, поскольку были определенные договоренности, о которых знали все, в том числе, нынешнее руководство КГД.

По его словам, регулирующие органы должны найти такое решение, при котором продукция местных производителей будет доходить до потребителя с минимальной наценкой и в быстрые сроки.

В пятницу во всех супермаркетах Еревана произошел резкий скачок цен на местную сельхозпродукцию. Таким образом крупные сети отреагировали на возврат под полноценное налогообложение. Затем представители супермаркетов обратились с письмом к премьер-министру Николу Пашиняну, запросив встречи. Тот в ответ призвал "бойкотировать ворюг и коррупционеров", а в субботу прошелся по супермаркетам, чтобы лично посмотреть на цены. Это возымело эффект — цены вновь снизились, в некоторых случаях почти вдвое.

Фактический конфликт с крупными торговыми сетями возник после того, как 30 мая СНБ Армении сообщила о раскрытии коррупционной схемы, по которой крупная компания Alex Holding регистрировала сотни фейковых частников, через которых продавала товары по 5% (по заявлению СНБ — 2%) налога с оборота вместо НДС и налога на прибыль по 20%.

Выяснилось, что согласие на эти схемы (формально законные, но фактически скрывающие налоги) дало прежнее руководство Комитета госдоходов Армении, чтобы в крупных магазинах не повышались цены на фрукты и овощи.



НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.