Выявленные в МЧС Армении случаи коррупции будут направлены на расследование в СНБ
Министерство по чрезвычайным ситуациям уже направило в Службу национальной безопасности Армении материалы по двум случаям коррупции, следствие выяснит все обстоятельства. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении заявил министр ЧС Армении Грачья Ростомян. Он не стал детализировать и конкретизировать, каких подразделений они касаются.
В ответ на вопрос, какие проблемы ему достались от бывших министров, Г.Ростомян заявил: «Проблемы самые различные. Одновременно должен сказать, что получил довольно хорошее наследство. Основные проблемы касаются модернизации противоградовых, сейсмических и гидрометрических станций, оцифровки кризисного центра. Эти вопросы должны получить решение максимально быстро».
Он не согласился с мнением, высказанным журналистом, что сотрудники МЧС его не принимают.
По поводу кадровых изменений, министр ЧС Армении Грачья Ростомян отметил, что кадровые изменения никогда не были самоцелью. Оставались и останутся те, кто во всех смыслах, в том числе профессиональном, соответствуют требованиям МЧС.
НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.
Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.
Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.
НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.