Выявленные в МЧС Армении случаи коррупции будут направлены на расследование в СНБ

Министерство по чрезвычайным ситуациям уже направило в Службу национальной безопасности Армении материалы по двум случаям коррупции, следствие выяснит все обстоятельства. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении заявил министр ЧС Армении Грачья Ростомян. Он не стал детализировать и конкретизировать, каких подразделений они касаются.

В ответ на вопрос, какие проблемы ему достались от бывших министров, Г.Ростомян заявил: «Проблемы самые различные. Одновременно должен сказать, что получил довольно хорошее наследство. Основные проблемы касаются модернизации противоградовых, сейсмических и гидрометрических станций, оцифровки кризисного центра. Эти вопросы должны получить решение максимально быстро».

Он не согласился с мнением, высказанным журналистом, что сотрудники МЧС его не принимают.

По поводу кадровых изменений, министр ЧС Армении Грачья Ростомян отметил, что кадровые изменения никогда не были самоцелью. Оставались и останутся те, кто во всех смыслах, в том числе профессиональном, соответствуют требованиям МЧС.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.