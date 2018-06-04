Посол России в Армении Сергей Копыркин вручил копии верительных грамот главе МИД Зограбу Мнацаканяну

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян принял в понедельник нового посла России Сергея Копыркина, приняв от него копии верительных грамот. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении,

Министр поздравил Копыркина с назначением, выразив надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Посол РФ, свою очередь, отметил, что начинает свою миссию в дружественной стране, что увеличивает степень ответственности, учитывая уровень и содержательность отношений. Он также поздравил Мнацаканяна с назначением на пост министра иностранных дел.

Мнацаканян и Копыркин обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, в частности, график взаимных визитов, договоренность о которых была достигнута в Сочи на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Стороны затронули последние внутриполитические развития в Армении, коснулись проблем региональной безопасности.