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Артур Ванецян надеется значительно повысить в будущем году зарплаты сотрудников СНБ Армении


Директор СНБ Армении Артур Ванецян надеется значительно повысить в будущем году зарплаты сотрудников СНБ Армении, предусмотрев это в бюджете будущего года. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал  во время обсуждения в НС Армении бюджетного отчета за  2017 год, отвечая на вопрос депутата от РПА Тачата Вардапетяна.

На вопрос депутата о внебюджетных средствах СНБ Армении, Артур Ванецян уверил, что СНБ Армении таковых почти не имеет, а имеющиеся обусловлены работой средств спецсвязи.


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