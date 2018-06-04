Артур Ванецян надеется значительно повысить в будущем году зарплаты сотрудников СНБ Армении
Директор СНБ Армении Артур Ванецян надеется значительно повысить в будущем году зарплаты сотрудников СНБ Армении, предусмотрев это в бюджете будущего года. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал во время обсуждения в НС Армении бюджетного отчета за 2017 год, отвечая на вопрос депутата от РПА Тачата Вардапетяна.На вопрос депутата о внебюджетных средствах СНБ Армении, Артур Ванецян уверил, что СНБ Армении таковых почти не имеет, а имеющиеся обусловлены работой средств спецсвязи.
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