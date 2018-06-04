Президент принял воспитанников школы Манукян-Демирчян AGBU

Президент Армен Саркисян сегодня принял воспитанников школы Манукян-Демирчян Армянского общего благотворительного союза (AGBU). Ученики старших классов действующей в штате Калифорния (США) школы проводят свой двухнедельный отдых в Армении и уже посетили различные достопримечательности. Они рассказали президенту о своих впечатлениях от посещения, представили свои представления о будущем Армении. Президент ответил на их различные вопросы, которые касались перспектив развития Армении, внутренней и внешней политики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, говоря о возможностях развития Армении, президент Республики отметил, что экономика нашей страны, не будучи зависимой от одного источника – нефти или газа, в то же время имеет большой потенциал развития. Он, в частности, счёл перспективными отрасли информационных технологий, туризма, фармацевтики, армейскую систему и сферу услуг. Серьёзные возможности развития имеет также образовательная система. По его словам, эти направления, равномерно развиваясь, могут обеспечить стабильный рост экономики. «А наше большое богатство – это нечто такое, что никогда не закончится, потому что за многие тысячелетия не закончилось: это то, что вы армяне, ваша генетика. Вы все умные. Просто вам нужно быть трудолюбивыми, честными, преданными и гордыми тем, какие вы есть», - отметил президент Армен Саркисян.

В конце встречи президент подарил школе Манукян-Демирчян книгу Самвела Гаспаряна «Чудеса Армении».

Фото: Мхитара Хачатряна