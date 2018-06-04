Ким Кардашьян бесплатно раздаст свой товар

В официальном Instagram-аккаунте своего косметического бренда KKW Beauty Ким Кардашьян объявила подписчицам о новом конкурсе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» решила бесплатно раздать целую линейку губной помады нюдовых цветов.

Согласно условиям акции, все желающие выиграть восемь оттенков помады и три карандаша для губ должны подписаться на аккаунт бренда, лайкнуть пост и назвать в комментариях свой любимый цвет губной помады.

На данный момент публикация собрала 44,5 тысячи лайков.

Пять случайных победителей Ким Кардашьян объявит в понедельник, 4 июня.

KKW Beauty — бренд, основанный Ким Кардашьян-Уэст в июне 2017 года. Первыми продуктами в линии были средства для контуринга и хайлайтеры. В первый день продаж марка выручила 14 миллионов долларов.