Президент Армении посетил посольство Итальянской Республики

Президент Армении Армен Саркисян и госпожа Нунэ Саркисян по случаю государственного праздника Итальянской Республики – Национального праздника Республики сегодня посетили посольство Италии в Армении и поздравили посла Винченцо дель Монако, сотрудников посольства и в их лице дружественный народ Италии, пожелал успехов и благоденствия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники высказали общее мнение, что армяно-итальянские межгосударственные связи развиваются на прочном историческом фундаменте и богатом культурном наследии двух народов. С удовлетворением подчеркнув партнёрский характер отношений и высокий уровень взаимного доверия, они в то же время отметили, что потенциал сотрудничества чрезвычайно велик, и задача сторон постоянно его выявлять.

Речь шла также о взаимодействии Армения – Европейский союз, которое является также одним из важных направлений повестки армяно-итальянского взаимодействия.